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Украина провела новый обмен пленными: еще 20 воинов дома

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Наши возвращаются домой

Украина провела новый обмен пленными: еще 20 воинов дома

t.me/ermaka2022

Новина українською

Украине удалось осуществить еще один обмен военнопленными и освободить из плена 20 воинов.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Наши возвращаются домой. Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознание того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни.

Удалось освободить из плена 20 человек.

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Это 20 историй украинских героев, 14 - воинов ВСУ, 4 бойцов ТРО, одного нацгвардейца и военнослужащего ВМС.

Есть люди, которых россияне удерживали в Еленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей", - написал Ермак.

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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