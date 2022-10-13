Динамо передало одной из частей ВСУ необходимые для пребывания на передовой вещи
Клуб продолжает помогать ВСУ
fcdynamo.com
В клуб в очередной раз обратились представители одной из воинских частей, от которой связь поддерживает военный ВСУ с позывным "Динамо", с просьбой закупить необходимые вещи для пребывания на передовой линии.
Руководство "Динамо" оперативно отреагировало на обращение и нужные вещи уже находятся в распоряжении наших защитников.
Воины подразделения выразили благодарность ФК "Динамо", прислав фото с полученными "подарками".
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Источник:ФК Динамо
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