Динамо передало одной из частей ВСУ необходимые для пребывания на передовой вещи

"Динамо" (Киев) продолжает помогать ВСУ, и всем, кто работает ради этого.

В клуб в очередной раз обратились представители одной из воинских частей, от которой связь поддерживает военный ВСУ с позывным "Динамо", с просьбой закупить необходимые вещи для пребывания на передовой линии.

Руководство "Динамо" оперативно отреагировало на обращение и нужные вещи уже находятся в распоряжении наших защитников.

Воины подразделения выразили благодарность ФК "Динамо", прислав фото с полученными "подарками".