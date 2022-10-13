  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Динамо передало одной из частей ВСУ необходимые для пребывания на передовой вещи
В тренде

Динамо передало одной из частей ВСУ необходимые для пребывания на передовой вещи

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Клуб продолжает помогать ВСУ

Динамо передало одной из частей ВСУ необходимые для пребывания на передовой вещи

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" (Киев) продолжает помогать ВСУ, и всем, кто работает ради этого.

В клуб в очередной раз обратились представители одной из воинских частей, от которой связь поддерживает военный ВСУ с позывным "Динамо", с просьбой закупить необходимые вещи для пребывания на передовой линии.

Руководство "Динамо" оперативно отреагировало на обращение и нужные вещи уже находятся в распоряжении наших защитников.

Воины подразделения выразили благодарность ФК "Динамо", прислав фото с полученными "подарками".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде