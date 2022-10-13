Россияне нанесли ракетный удар по военному объекту в Львовской области
Обошлось без жертв
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Во Львовской ОВА сообщили о 3 ракетах, выпущенных россиянами, 2 из которых попали в военный объект на Золочивщине.
Об этом информирует председатель Львовской ОВА Максима Козицкого.
"Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе", - говорится в сообщении.
Козицкий отметил, что было 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили силы ПВО.
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