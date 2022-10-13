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Украинские воины сбили российский Калибр с помощью ПЗРК Игла - ВИДЕО

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Это уже не первый такой случай

Украинские воины сбили российский Калибр с помощью ПЗРК Игла - ВИДЕО

twitter.com/armyinformcomua

Новина українською

Бойцы ВСУ сбили российскую ракету "Калибр" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Видеозапись успешной атаки и ее результат опубликованы в сети.

Отметим, что это уже не первый случай, когда украинские военные сбивают российские ракеты из ПЗРК. О таком моменте сообщалось и в понедельник 10 октября во время массовго ракетного обстрела россиян Украины.

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В статье: война с россией
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