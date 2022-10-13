Украинские воины сбили российский Калибр с помощью ПЗРК Игла - ВИДЕО
Это уже не первый такой случай
twitter.com/armyinformcomua
Бойцы ВСУ сбили российскую ракету "Калибр" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
Видеозапись успешной атаки и ее результат опубликованы в сети.
Отметим, что это уже не первый случай, когда украинские военные сбивают российские ракеты из ПЗРК.
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