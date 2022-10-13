Россияне продолжают вербовать зэков, вывозить в россию украинских детей - сводка Генштаба за 13 октября
Сводка Генштаба по положению на фронтах за 13 октября
фото из свободных источников
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 13 октября.
Идут двести тридцать вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Противник продолжает сопротивляться, подтягивает резервы, проводит мобилизацию.
Оккупанты обстреливают позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование позиций в отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.
Враг продолжает поражать критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины. Пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.
Всего за текущие сутки оккупанты нанесли 1 ракетный и 15 авиационных ударов, совершили 22 обстрела из РСЗО.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории республики Беларусь.
В других направлениях противник совершал обстрелы:
на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Атинское и Большая Рыбица;
на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гряниковка, Гатище и Стрелка;
на Краматорском направлении – из танков и артиллерии разных типов, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Терны и Ямполевки;
на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Иванград и Яковлевка;
на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Марьинки, Невельского, Первомайского и Золотой Нивы.
на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелы подверглись населенным пунктам Степногорск, Орехов и Камышеваха.
На Южнобужском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня подвергнут Никополь.
Российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей с временно занятых территорий. Так, с начала октября, по имеющейся информации, из Херсона вывезено около 170 детей.
Представители частных военных компаний врага продолжают вербовать заключенных для войны на территории нашей страны. По имеющейся информации, 11-12 октября, в исправительной колонии №16 города Салават республики Башкортостан, было завербовано 385 заключенных.
Противник ежедневно несет потери. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 8 БПЛА. Шесть из них – "Shahed -136".
Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов.
Кроме того, подтверждено огненное поражение, 12 октября текущего года, двух вражеских военных объектов в районе населенного пункта Бурчак Запорожской области. Потери оккупантов уточняются.
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