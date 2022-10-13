Средства ПВО командования Запад сбили 4 Калибра россиян, выпущенных с Черного моря

Вечером 13 октября во время очередной ракетной атаки рф силы украинской ПВО сбили четыре крылатые ракеты "Калибр", которые враг выпустил по западным областям Украины из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Воздушное командование "Запад".

"Сегодня, 13 октября, российские оккупационные войска атаковали из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа "Калибр" объекты критической инфраструктуры в западном регионе. Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" в зоне нашей ответственности", - сказано в сообщении.

Читайте также Россияне нанесли ракетный удар по военному объекту в Львовской области

Напомним, российские войска вечером 13 октября атаковали сразу несколько западных областей Украины – жители слышали взрывы. В ОВА сообщали о работе ПВО.