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Испания передаст Украине 4 установки ПВО HAWK

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Также НАТО передаст Украине сотню станций для глушения беспилотников

Испания передаст Украине 4 установки ПВО HAWK

фото из свободных источников

Новина українською

Испания предоставит Украине четыре зенитно-ракетных комплекса HAWK для укрепления украинской противовоздушной обороны.

Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневного заседания министров Североатлантического союза.

— Украина добивается хороших успехов, отталкивая назад захватнические российские силы на востоке и юге. Союзники НАТО поставляют современные системы, в том числе артиллерию, средства противовоздушной обороны и бронированные транспортные средства.

Хочу приветствовать сегодняшнее объявление Испании о передаче четырех пусковых установок HAWK для укрепления противовоздушной обороны Украины. Это дополняет то, что другие союзники доставили в течение последних нескольких дней. Я благодарю всех союзников за значительные взносы. Я настоятельно призываю их продолжать это усиливать, — подчеркнул он.

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Кроме того, Столтенберг заявил, что НАТО передаст Украине сотню станций для глушения беспилотников, что поможет сделать неэффективными вражеские БпЛА, как российского, так и иранского производства. Это, по мнению генсека, укрепит защиту украинцев и инфраструктуры Украины.

Отметим, что Hawk, или MIM-23 Hawk, — американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности, производства компании Raytheon.

Первоначально система имела диапазон — 25 км, потолок — 13700 м. После модернизации: максимальная дальность перехвата целей 40 км (минимальная — 2,5 км), максимальная высота перехвата 17,7 км (минимальная — 30-60 метров).

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В статье: война с россией Йенс Столтенберг
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Источник:
Факти ICTV

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