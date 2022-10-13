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Португалия передаст Украине шесть вертолетов Камов

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Использовать их Португалия сейчас не может из-за санкций

Португалия передаст Украине шесть вертолетов Камов

фото из свободных источников

Новина українською

Португалия передаст Украине шесть вертолетов "Камов" советского производства, которые были лишены лицензии на эксплуатацию из-за санкций, введенных против России.

Об этом сообщает Observador.

"По просьбе Украины и в координации с Министерством внутренних дел мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов", которые из-за нынешнего сценария, санкции, наложенные на Россию, мы больше не можем эксплуатировать, фактически у них нет сертификатов летной годности и мы даже не сможем их отремонтировать", - сказала министер обороны Португалии Елена Каррейрас по итогам встречи министров стран НАТО в Брюсселе.

Она добавила, что украинские военные обязательно найдут хорошее применение.

При этом Каррейрас отметила, что один из вертолетов сломался в результате аварии, поэтому Украина должна самостоятельно его отремонтировать. Она добавила, что идея состоит в том, чтобы передача техники состоялась как можно быстрее.

Кроме того, Каррейрас заявила, что Португалия готова участвовать в тренировочной миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.

Также отмечается, что Португалия уже передала Украине определенные виды вооружения, боеприпасов, бронетехнику, системы связи, дроны и медицинские средства.

Напомним, Испания планирует передать Украине четыре системы ПВО Hawk.

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В статье: война с россией
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