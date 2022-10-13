Португалия передаст Украине шесть вертолетов Камов
Использовать их Португалия сейчас не может из-за санкций
фото из свободных источников
Португалия передаст Украине шесть вертолетов "Камов" советского производства, которые были лишены лицензии на эксплуатацию из-за санкций, введенных против России.
Об этом сообщает Observador.
"По просьбе Украины и в координации с Министерством внутренних дел мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов", которые из-за нынешнего сценария, санкции, наложенные на Россию, мы больше не можем эксплуатировать, фактически у них нет сертификатов летной годности и мы даже не сможем их отремонтировать", - сказала министер обороны Португалии Елена Каррейрас по итогам встречи министров стран НАТО в Брюсселе.
Она добавила, что украинские военные обязательно найдут хорошее применение.
При этом Каррейрас отметила, что один из вертолетов сломался в результате аварии, поэтому Украина должна самостоятельно его отремонтировать. Она добавила, что идея состоит в том, чтобы передача техники состоялась как можно быстрее.
Кроме того, Каррейрас заявила, что Португалия готова участвовать в тренировочной миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.
Также отмечается, что Португалия уже передала Украине определенные виды вооружения, боеприпасов, бронетехнику, системы связи, дроны и медицинские средства.
Напомним, Испания планирует
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