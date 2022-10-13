  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Белгородской области горит склад боеприпасов. Местные власти обвиняют ВСУ - ВИДЕО
В тренде

В Белгородской области горит склад боеприпасов. Местные власти обвиняют ВСУ - ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

Очередная бавовна

В Белгородской области горит склад боеприпасов. Местные власти обвиняют ВСУ - ВИДЕО

скриншот

Новина українською

В российском Белгороде вечером 13 октября прогремели взрывы, были отчётливо слышна детонация боеприпасов.

Об этом сообщают местные паблики, видео также стало появляться в сети.

Интересно, что изначально местные источники начали писать о якобы пожаре на территории сахарного завода в поселке Октябрьское.

Читайте такжеПод Белгородом пожар на электроподстанции: местный губернатор обвиняет ВСУ в обстреле - ВИДЕО

Впрочем, позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что был взорван склад с боеприпасами. Он утверждает, что это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ. Жертв и пострадавших нет, по его словам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде