В Белгородской области горит склад боеприпасов. Местные власти обвиняют ВСУ - ВИДЕО

В российском Белгороде вечером 13 октября прогремели взрывы, были отчётливо слышна детонация боеприпасов.

Об этом сообщают местные паблики, видео также стало появляться в сети.

Интересно, что изначально местные источники начали писать о якобы пожаре на территории сахарного завода в поселке Октябрьское.

Впрочем, позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что был взорван склад с боеприпасами. Он утверждает, что это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ. Жертв и пострадавших нет, по его словам.