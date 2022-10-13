В Белгородской области горит склад боеприпасов. Местные власти обвиняют ВСУ - ВИДЕО
Очередная бавовна
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В российском Белгороде вечером 13 октября прогремели взрывы, были отчётливо слышна детонация боеприпасов.
Об этом сообщают местные паблики, видео также стало появляться в сети.
Интересно, что изначально местные источники начали писать о якобы пожаре на территории сахарного завода в поселке Октябрьское.
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Впрочем, позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что был взорван склад с боеприпасами. Он утверждает, что это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ. Жертв и пострадавших нет, по его словам.
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