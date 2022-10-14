Вылет Динамо из Лиги Европы, Днепр-1 дожал Вадуц. Главные новости за 13 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 13 октября

Киевское “Динамо” уступило “Ренну” в четвертом туре Лиги Европы и лишилось шансов на плей-офф. Единственный гол на старте второго тайма забил 21-летний центрбек “Ренна” Кристофер Ву. Для “Динамо” это было четвертое поражение подряд и лидеры группы “Фенербахче” и “Ренн” (по десять очков) стали недосягаемыми для киевлян. Команда Мирчи Луческу может пробиться в Лигу конференций, если обойдет третий АЕК.

Команда Александра Кучера добыла свою вторую победу в группе Лиги конференций, переиграв “Вадуц” (2:1). Игра для дебютанта еврокубков получилась непростой. Амаш вывел “Днепр-1” вперед в середине первого тайма, но “Вадуцу” понадобилось всего лишь пять минут, чтобы сравнять счет. Во второй половине игры лихтенштейнская команда ни в чем не уступала лидеру УПЛ, но все же победа осталась за “Днепром-1”. Победный мяч на 90+1 минуте забил Артем Довбик. После четырех туров у “Днепра-1” семь очков.

После группового раунда Лиги Европы победители групп выходят в 1/8, вторые места играют плей-офф. Пока еще ни одна команда не гарантировала себе первое место, но как минимум раунд плей-офф после четырех туров гарантировали себе пять команд: “Фенербахче”, “Ренн”, “Бетис”, “Фрайбург” и “Реал Сосьедад”.

Тибо Куртуа еще не вернулся в общую группу и продолжает тренироваться индивидуально, информирует COPE. Шансы, что бельгиец будет доступен в Класико снижаются. Куртуа из-за повреждения уже пропустил два матча Лиги чемпионов с "Шахтером", а также поединки Ла Лиги с "Осасуной" и "Хетафе". Ворота “бланкос” в этих играх занимал Андрей Лунин. Эль Класико состоится в воскресенье, 16 октября.

"Металлист" внес в заявку на чемпионат Украины левого защитника Андерсона Пико. Бразилец будет выступать под 36-м номером. Официально о трансфере харьковчане пока не объявляли. Пико, которому в ноябре исполнится 34 года, перешел в "Металлист" на правах свободного агента. В Украине Андерсон известен по играм за "Металл" (прежнее название "Металлиста") и "Днепр".