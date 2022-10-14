Украинская авиация нанесла 25 ударов за сутки, артиллерия бьет по пунктам управления

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 14 октября, сообщил, что за предыдущие сутки авиация Сил обороны нанесла 25 ударов.

Подтверждено поражение более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники россиян, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 9 БпЛА.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы.