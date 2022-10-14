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В беларуси введен режим "контртеррористической операции". СМИ пишут, что лукашенко начал скрытую мобилизацию

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Усатый таракан – лучший друг кремлевского фюрера

В беларуси введен режим "контртеррористической операции". СМИ пишут, что лукашенко начал скрытую мобилизацию

Getty Images / Global Images Ukraine

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В беларуси ввели режим "контртеррористической операции" из-за якобы сообщений о готовящихся со стороны соседних государств "провокациях". Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

"Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории беларуси".

Также белорусское издание "Наша нива" сообщило, что диктатор Лукашенко решил начать мобилизацию в беларуси. Издание отмечает, что скрытая мобилизация будет проходить под видом проверки военной готовности и сборов, которые в народе называют набором в партизаны. Источник издания отметил, что о целях скрытой мобилизации в беларуси можно будет судить, когда станет известно о количестве мобилизованных – мол, тревогу нужно будет бить, если количество мобилизованных превысит пять тысяч.

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В статье: Александр Лукашенко война с россией
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Источник:
iz.ru

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