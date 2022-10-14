В беларуси введен режим "контртеррористической операции". СМИ пишут, что лукашенко начал скрытую мобилизацию

В беларуси ввели режим "контртеррористической операции" из-за якобы сообщений о готовящихся со стороны соседних государств "провокациях". Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

"Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории беларуси".

Также белорусское издание "Наша нива" сообщило, что диктатор Лукашенко решил начать мобилизацию в беларуси. Издание отмечает, что скрытая мобилизация будет проходить под видом проверки военной готовности и сборов, которые в народе называют набором в партизаны. Источник издания отметил, что о целях скрытой мобилизации в беларуси можно будет судить, когда станет известно о количестве мобилизованных – мол, тревогу нужно будет бить, если количество мобилизованных превысит пять тысяч.

⚡️Крыніцы: Рашэнне аб мабілізацыі ў Беларусі прынятае. Яна пройдзе пад выглядам праверкі баяздольнасці



Як стала вядома @nashaniva, Лукашэнка прыняў прынцыповае рашэнне аб правядзенні схаванай мабілізацыі ў Беларусі для даўкамплектацыі баявых часцей.https://t.co/55dp40xC8G pic.twitter.com/mRORlZDLMg — Наша Ніва (@nashaniva) October 13, 2022