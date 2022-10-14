14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц – Зеленский и Залужный поздравили с праздником

Сегодня, 14 октября – уже как 233 сутки активной фазы 8-летней войны с российской федерацией. Сегодня Украина отмечает День защитников и защитниц, День Украинской Повстанческой Армии, Украинского казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Официально День защитников был введен в 2014 году в начале вооруженной агрессии россии против Украины. В этом году масштабные мероприятия к празднику, по понятным причинам, не запланированы. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих социальных сетях несколько роликов-поздравлений. Накануне попросил граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги 14 октября.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинцы выдержали мощный удар зимой 2022 года, похоронили миф о непобедимости российской армии, а теперь возвращают свое и ничто их не остановит.