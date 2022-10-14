  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц – Зеленский и Залужный поздравили с праздником
В тренде

14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц – Зеленский и Залужный поздравили с праздником

Общие новости
(1 голосов)

Важный день

14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц – Зеленский и Залужный поздравили с праздником

lviv.24tv.ua

Новина українською

Сегодня, 14 октября – уже как 233 сутки активной фазы 8-летней войны с российской федерацией. Сегодня Украина отмечает День защитников и защитниц, День Украинской Повстанческой Армии, Украинского казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Официально День защитников был введен в 2014 году в начале вооруженной агрессии россии против Украины. В этом году масштабные мероприятия к празднику, по понятным причинам, не запланированы. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих социальных сетях несколько роликов-поздравлений. Накануне попросил граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги 14 октября.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинцы выдержали мощный удар зимой 2022 года, похоронили миф о непобедимости российской армии, а теперь возвращают свое и ничто их не остановит.

Читайте такжеУкраинская авиация нанесла 25 ударов за сутки, артиллерия бьет по пунктам управления

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский Валерий Залужный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде