Уничтожены еще полтысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии РФ с 24 февраля по 13 октября включительно. За минувшие сутки было ликвидировано около полутысячи оккупантов. Таким образом, потери личного состава врага составляют 64 300 человек.

Также за сутки была уничтожена 61 единица техники, в том числе по десять танков и артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 2521 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 5172 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1566 (+10) ед,

РСЗО - 362 (+5) ед,

средства ПВО - 186 (+3) ед,

самолетов - 268 (+0) ед,

вертолетов - 240 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1199 (+17),

крылатые ракеты – 316 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3944 (+9) ед,

специальная техника – 142 (+2).

Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.