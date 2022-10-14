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SpaceX Маска сообщил в Пентагон о том, что компания больше не способна финансировать Starlink в Украине

Общие новости
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На фоне недавних заявлений выглядит как-то очень странно

SpaceX Маска сообщил в Пентагон о том, что компания больше не способна финансировать Starlink в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Компания Илона Маска SpaceX сообщила в Пентагон, что больше не может финансировать работу систем Starlink в Украине. Об этом эксклюзивно сообщает CNN. В компании Маска сообщили, что до конца года необходимо будет потратить около 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов. SpaceX предлагает Пентагон взять финансирование на себя.

"Мы не в состоянии дальше дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

На сегодняшний день Украине было передано около 20 000 единиц спутниковой связи Starlink. Илон Маск сообщил, что сделка обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года.

Недавно сообщалось о сбоях системы Starlink на линии фронта, но уже 13 октября работу спутникового Интернета возобновили.

Миллиардер Илон Маск недавно призывал к проведению референдумов в Луганской и Донецкой областях, а также уговаривал отдать россии Крым. Также он публиковал в своем Твиттере карту электоральных настроений украинцев по итогам парламентских выборов 2012 года.

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В статье: война с россией Starlink Илон Маск
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Источник:
edition.cnn.com

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
14.10.2022 в 10:19
Я думаю Илона Маска надо записать в сайт Миротворец, как человек помогающий своими действиями оккупантам, пытаясь склонить нас к капитуляции из за угрозы ядерной войны.
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Cerega15 (Kherson)
14.10.2022 в 11:24
И что это нам даст?
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