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"рф с каждым днем становится все слабее". Данилов – о количестве точных ракет, оставшихся у оккупантов

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"рф с каждым днем становится все слабее". Данилов – о количестве точных ракет, оставшихся у оккупантов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинская разведка отслеживает ситуацию с остатками ракетного арсенала россии. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Радио НВ" 13 октября. Его спросили, сколько у россии осталось ракет и близко ли то время, когда она не сможет ими пользоваться.

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"Могу сказать, что это время уже приближается. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории россии. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас составляют наибольшие хлопоты. Страна-террорист, страна-агрессор рф с каждым днем ​​становится все слабее, слабее и еще раз слабее. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля".

Ракет советского образца, например, зенитных С-300, в россии "еще немного есть", но их гораздо меньше, чем было с начала вторжения.

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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