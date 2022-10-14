"Не позднее 01.07". На россии сообщили, когда должны завершиться работы по восстановлению Крымского моста
А чего так долго?
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Как сообщают российские пропагандистские издания, работы по восстановлению одного из главных имперских символов диктатора рф владимира путина под названием Крымский мост "должны быть завершены не позднее 1 июля".
Восстанавливать Крымский мост поручено компании "Нижнеангарсктрансстрой".
Напомним, фсб россии отреагировали на взрыв на Крымскому мосту, который произошел утром 8 октября – организатором "террористического акта" там считают начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.
Также отметим, что ранее мы публиковали снимки повреждений моста от компании Maxar:
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