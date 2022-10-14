"Не позднее 01.07". На россии сообщили, когда должны завершиться работы по восстановлению Крымского моста

Как сообщают российские пропагандистские издания, работы по восстановлению одного из главных имперских символов диктатора рф владимира путина под названием Крымский мост "должны быть завершены не позднее 1 июля".

Восстанавливать Крымский мост поручено компании "Нижнеангарсктрансстрой".

Напомним, фсб россии отреагировали на взрыв на Крымскому мосту, который произошел утром 8 октября – организатором "террористического акта" там считают начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Также отметим, что ранее мы публиковали снимки повреждений моста от компании Maxar: