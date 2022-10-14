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"Не позднее 01.07". На россии сообщили, когда должны завершиться работы по восстановлению Крымского моста

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А чего так долго?

"Не позднее 01.07". На россии сообщили, когда должны завершиться работы по восстановлению Крымского моста

https://radiotrek.rv.ua/

Новина українською

Как сообщают российские пропагандистские издания, работы по восстановлению одного из главных имперских символов диктатора рф владимира путина под названием Крымский мост "должны быть завершены не позднее 1 июля".

Восстанавливать Крымский мост поручено компании "Нижнеангарсктрансстрой".

Напомним, фсб россии отреагировали на взрыв на Крымскому мосту, который произошел утром 8 октября – организатором "террористического акта" там считают начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Также отметим, что ранее мы публиковали снимки повреждений моста от компании Maxar:

Читайте такжеЛогистика подорвана? Maxar показала снимки повреждений Крымского моста, 900 грузовиков рф застряли

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В статье: война с россией Крымский мост
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Источник:
t.me/rian_ru

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