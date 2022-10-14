Глава МАГАТЭ: Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с Украиной и россией сообщил о прогрессе в создании защитной зоны для ЗАЭС.

"Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС – ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия по ее защите".

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В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты увеличили количество войск на Запорожской АЭС. Напомним, россияне захватили атомную электростанцию ​​еще в марте.