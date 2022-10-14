Глава МАГАТЭ: Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС
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Rafael Mariano Grossi
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с Украиной и россией сообщил о прогрессе в создании защитной зоны для ЗАЭС.
"Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС – ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия по ее защите".
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В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты увеличили количество войск на Запорожской АЭС. Напомним, россияне захватили атомную электростанцию еще в марте.
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Источник:twitter.com/rafaelmgrossi
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