FT: Западные военные чиновники допускают, что ВСУ могут освободить Херсон уже на следующей неделе

Западные военные чиновники допускают, что Украина может освободить Херсон от российских захватчиков уже на следующей неделе. Об этом пишет Financial Times:

"Украинские силы прорвали российскую линию фронта в Херсоне в начале месяца, это признало тогда министерство обороны россии, что стало крупнейшим продвижением Украины на юге с момента начала полномасштабного вторжения москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра".

По оценкам западных военных, Украина может взять Херсон до Днепра уже на следующей неделе. Издание не указывает, на какие источники и чьи именно оценки опирается.