FT: Западные военные чиновники допускают, что ВСУ могут освободить Херсон уже на следующей неделе
Предпоследняя в октябре
Угруповання Об'єднаних сил_2
Западные военные чиновники допускают, что Украина может освободить Херсон от российских захватчиков уже на следующей неделе. Об этом пишет Financial Times:
"Украинские силы прорвали российскую линию фронта в Херсоне в начале месяца, это признало тогда министерство обороны россии, что стало крупнейшим продвижением Украины на юге с момента начала полномасштабного вторжения москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра".
По оценкам западных военных, Украина может взять Херсон до Днепра уже на следующей неделе. Издание не указывает, на какие источники и чьи именно оценки опирается.
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