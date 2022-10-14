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FT: Западные военные чиновники допускают, что ВСУ могут освободить Херсон уже на следующей неделе

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FT: Западные военные чиновники допускают, что ВСУ могут освободить Херсон уже на следующей неделе

Угруповання Об'єднаних сил_2

Новина українською

Западные военные чиновники допускают, что Украина может освободить Херсон от российских захватчиков уже на следующей неделе. Об этом пишет Financial Times:

"Украинские силы прорвали российскую линию фронта в Херсоне в начале месяца, это признало тогда министерство обороны россии, что стало крупнейшим продвижением Украины на юге с момента начала полномасштабного вторжения москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра".

По оценкам западных военных, Украина может взять Херсон до Днепра уже на следующей неделе. Издание не указывает, на какие источники и чьи именно оценки опирается.

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В статье: война с россией
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Источник:
ft.com

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.10.2022 в 12:31
Хай Господь допомагає і оберігає наших воїнів в цій справі.
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