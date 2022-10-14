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Зеленский в ТОП-2, Усик обошел Шевченко: народный ТОП величайших украинцев всех времен

Общие новости
(2 голосов)

Вот такой рейтинг

Зеленский в ТОП-2, Усик обошел Шевченко: народный ТОП величайших украинцев всех времен

Рейтинг

Новина українською

Социологическая группа "Рейтинг" в рамках проекта "Народный ТОП" продолжила исследование выдающихся украинцев всех времен. С помощью открытого вопроса респонденты, не получая списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными для попадания в этот рейтинг.

Лидером рейтинга "Народный ТОП" в очередной раз стал Тарас Шевченко (63,9%). В первую пятерку выдающихся украинцев также вошли Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%). Также в десятке "Народного ТОПа" Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7,7%).

Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Серко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).

В третьей десятке: Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).

Всего респонденты указали 148 имен. Вместе с тем около 8% опрошенных затруднились назвать (вспомнить) хотя бы одного выдающегося украинца.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%. Сроки проведения: 8-9 октября 2022 г.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Усик война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
ratinggroup.ua

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Комментарии (5)
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ukrop68 (Львів)
14.10.2022 в 13:41
Ой бл...ть!!! Аде ж Татаров,Єрмак та інші зрадники?! Не стидіть Україну на увесь світ,ставлячи ЗЕнедорозуміння в один ряд геніями та героями України!
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0
-2
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
14.10.2022 в 13:33
Ну по перше мене не спитали, отже не рахується) А якщо серйозно, то знову ж таки претензія до редакції, заходиш на ваш сайт і одразу вискакує російська версія сайту, щоб перейти на українську, кнопку треба шукати хтозна де. І от читаю Иван СЕрко, Петр Сагайдачный і т.д. Так от не СЕрко а СИрко, не Петр а Петро. Імена і прізвища не перекладаються. Ми ж не пишемо замість Пушкін Гарматін, вірно?
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0
0
жажа_the_best (Харьков)
14.10.2022 в 13:55
это катсапский сайт. У меня есть подозрение что его суркисы спонсируют...
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0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
14.10.2022 в 13:06
Неначе люди подуріли, самі в зеленщину ідуть, і діточок своїх ведуть ...
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+2
-2
Judаs (Київ)
14.10.2022 в 13:09
Твого Медведчука вже нема. Скоро і Суркісів не буде)
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+1
-1

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