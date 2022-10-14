Маск подтвердил, что не будет финансировать Starlink в Украине, и отреагировал на совет экс-посла Мельника

Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что действительно отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

"SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно и отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно".

Маск также добавил, что Starlink все еще теряет деньги – безумно тяжело для спутников связи на низкой орбите избежать банкротства. Такой была судьба каждой компании, которая пыталась это сделать раньше, как отметил Илон.

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

Also, Starlink is still losing money! It is insanely difficult for a LEO communications constellation to avoid bankruptcy – that was the fate of every company that tried this before.



When asked what the goal of Starlink was at a space conference, I said “not go bankrupt”. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

В Твиттере появился ответ Маска политтехнологу, где он сказал, что следует рекомендациям экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника (ранее тот попросил его "пойти на ***").

"Мы всего лишь следуем его рекомендациям", – написал Маск.

На фоне этого в сети начали говорить о том, что бизнесмен решил прекратить финансирование из-за критики в свой адрес. Однако документы, которые оказались в распоряжении издания CNN показывают, что просьба SpaceX к Пентагону профинансировать Starlink была отправлена еще в прошлом месяце.

We’re just following his recommendation ????‍♂️ — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022