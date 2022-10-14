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Маск подтвердил, что не будет финансировать Starlink в Украине, и отреагировал на совет экс-посла Мельника

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Маск подтвердил, что не будет финансировать Starlink в Украине, и отреагировал на совет экс-посла Мельника

Getty Images / Global Images Ukraine

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Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что действительно отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

"SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно и отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно".

Маск также добавил, что Starlink все еще теряет деньги – безумно тяжело для спутников связи на низкой орбите избежать банкротства. Такой была судьба каждой компании, которая пыталась это сделать раньше, как отметил Илон.

В Твиттере появился ответ Маска политтехнологу, где он сказал, что следует рекомендациям экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника (ранее тот попросил его "пойти на ***").

"Мы всего лишь следуем его рекомендациям", – написал Маск.

На фоне этого в сети начали говорить о том, что бизнесмен решил прекратить финансирование из-за критики в свой адрес. Однако документы, которые оказались в распоряжении издания CNN показывают, что просьба SpaceX к Пентагону профинансировать Starlink была отправлена еще в прошлом месяце.

Читайте такжеSpaceX Маска сообщил в Пентагон о том, что компания больше не способна финансировать Starlink в Украине

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В статье: Андрей Мельник Starlink Илон Маск
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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
14.10.2022 в 14:14
ЭКСПОСОЛ ДЕБИЛ , ЗАЧЕМ публично МАСКА обсерать , если его деятельность связано с помошью Украине ., это не рацианально и так все понимают что он маск в данном вопросе конченный
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