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Днем российские войска атаковали ракетами Харьков, есть прилеты

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Днем российские войска атаковали ракетами Харьков, есть прилеты

alerts.in.ua

Новина українською

российские оккупационные войска днем ​​14 октября нанесли ракетные удары по украинскому городу Харьков. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, советник председателя Харьковского областного совета Наталья Попова, председатель ОВА Олег Синегубов.

"Четыре "прилета" в Харькове. Еще несколько взрывов", – отметил Терехов.

"В укрытие! россияне наносят удары", – добавила Попова.

Синегубов также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях из-за ударов по областному центру. Вчера россияне пытались обстрелять Харьков, однако что-то пошло не по плану:

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В статье: война с россией Олег Синегубов Игорь Терехов
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Источник:
Игорь Терехов

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