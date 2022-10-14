Днем российские войска атаковали ракетами Харьков, есть прилеты
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российские оккупационные войска днем 14 октября нанесли ракетные удары по украинскому городу Харьков. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, советник председателя Харьковского областного совета Наталья Попова, председатель ОВА Олег Синегубов.
"Четыре "прилета" в Харькове. Еще несколько взрывов", – отметил Терехов.
"В укрытие! россияне наносят удары", – добавила Попова.
Синегубов также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях из-за ударов по областному центру. Вчера россияне пытались обстрелять Харьков, однако что-то пошло не по плану:
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Источник:Игорь Терехов
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