Днем российские войска атаковали ракетами Харьков, есть прилеты

российские оккупационные войска днем ​​14 октября нанесли ракетные удары по украинскому городу Харьков. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, советник председателя Харьковского областного совета Наталья Попова, председатель ОВА Олег Синегубов.

"Четыре "прилета" в Харькове. Еще несколько взрывов", – отметил Терехов. "В укрытие! россияне наносят удары", – добавила Попова.

Синегубов также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях из-за ударов по областному центру. Вчера россияне пытались обстрелять Харьков, однако что-то пошло не по плану: