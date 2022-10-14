Страны ЕС заморозили 18 млрд евро активов рф. Нидерланды выделят Украине средства на ремонт отопления
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Член Еврокомиссии (ЕК) по юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах Евросоюза заморожено 17,4 млрд евро авуаров российского происхождения.
"Это огромная сумма, но 90% этих фондов приходится на семь государств-членов. Важно настаивать, чтобы все государства-члены правильно применяли санкции, и чтобы они корректно докладывали Европейской комиссии о полных суммах, которые можно заморозить".
В то же время Нидерланды выделят Украине средства по ремонту отопления. Министр внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер объявила, что ее страна выделит Украине 70 миллионов евро для ремонта систем отопления.
"С приближением зимы проблемы для украинцев только обостряются. Дома, водопроводы и отопление нуждаются в срочном ремонте".
Met de winter in aantocht worden de problemen voor de Oekraïners alleen maar groter. Huizen, waterleidingen & verwarmingen moeten dringend worden gerepareerd. Bij de Wereldbank aangekondigd dat ik namens NL alvast € 70 miljoen ter beschikking stel, speciaal voor deze winter. pic.twitter.com/zyML0MQJBW— Liesje Schreinemacher (@LSchreinemacher) October 12, 2022
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