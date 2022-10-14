  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Страны ЕС заморозили 18 млрд евро активов рф. Нидерланды выделят Украине средства на ремонт отопления
В тренде

Страны ЕС заморозили 18 млрд евро активов рф. Нидерланды выделят Украине средства на ремонт отопления

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Экономические новости

Страны ЕС заморозили 18 млрд евро активов рф. Нидерланды выделят Украине средства на ремонт отопления

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Член Еврокомиссии (ЕК) по юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах Евросоюза заморожено 17,4 млрд евро авуаров российского происхождения.

"Это огромная сумма, но 90% этих фондов приходится на семь государств-членов. Важно настаивать, чтобы все государства-члены правильно применяли санкции, и чтобы они корректно докладывали Европейской комиссии о полных суммах, которые можно заморозить".

В то же время Нидерланды выделят Украине средства по ремонту отопления. Министр внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер объявила, что ее страна выделит Украине 70 миллионов евро для ремонта систем отопления.

"С приближением зимы проблемы для украинцев только обостряются. Дома, водопроводы и отопление нуждаются в срочном ремонте".

Читайте такжеМаск подтвердил, что не будет финансировать Starlink в Украине, и отреагировал на совет экс-посла Мельника

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
interfax.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде