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Резников рассказал, сколько у россии осталось иранских дронов и высокоточных ракет

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Гораздо меньше, чем было

Резников рассказал, сколько у россии осталось иранских дронов и высокоточных ракет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У вооруженных сил россии осталось еще около 300 иранских дронов, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, рашисты планируют приобрести еще одну партию на несколько тысяч "БПЛА-камикадзе", но пока нет уверенности, что это произойдет.

Также Алексей Резников заявил, что используя высокоточные ракеты на гражданских целях, россия не только утверждает себя в статусе государства-террориста, но и лишает себя военных преимуществ, что приведет к его неизбежному поражению на поле боя.

Министр обороны, в частности, привел данные использования россией высокоточных ракет дальнего радиуса действия с начала полномасштабного вторжения в феврале до 12 октября включительно.

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В статье: война с россией Алексей Резников
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