Резников рассказал, сколько у россии осталось иранских дронов и высокоточных ракет
Гораздо меньше, чем было
Getty Images / Global Images Ukraine
У вооруженных сил россии осталось еще около 300 иранских дронов, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, рашисты планируют приобрести еще одну партию на несколько тысяч "БПЛА-камикадзе", но пока нет уверенности, что это произойдет.
Также Алексей Резников заявил, что используя высокоточные ракеты на гражданских целях, россия не только утверждает себя в статусе государства-террориста, но и лишает себя военных преимуществ, что приведет к его неизбежному поражению на поле боя.
Министр обороны, в частности, привел данные использования россией высокоточных ракет дальнего радиуса действия с начала полномасштабного вторжения в феврале до 12 октября включительно.
Demilitarization of russia.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 14, 2022
By using hundreds of high-precision missiles against civilian objects of Ukraine, the aggressor state reduces its ability to strike the military targets. Two conclusions:
- russia's military defeat is inevitable;
- russia is a terrorist state. pic.twitter.com/KHeM7AaGlb
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