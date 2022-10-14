Путин: Россия не ставила задачу уничтожить Украину
Традиционные заявления
regnum.ru
Президент страны-оккупанта Путин заявил, что задачи "уничтожить Украину" не было.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос, "сможет ли Украина существовать как государство", он сказал: "Конечно, не ставим задачу уничтожение Украины".
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