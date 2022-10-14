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Лукашенко: Россия справится и без ядерного оружия

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Бульбофюрер продолжает нести чушь

Лукашенко: Россия справится и без ядерного оружия

фото из свободных источников

Новина українською

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что масштабная атака РФ на Украину 10 октября – это ответ на разрушение Крымского моста.

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Об этом Лукашенко сказал во время интервью американскому телеканалу NBC, сообщает белорусское издание "Белта".

"Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием ответные удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила и очень почтенная.

Но это еще не все, Россия обладает наиболее современными видами оружия и не нужно ядерное оружие. Россия справится и без ядерного оружия. Но возникает вопрос, кому это выгодно?", - сказал он.

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В статье: Александр Лукашенко война с россией
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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
14.10.2022 в 17:39
Оно ещё что-то патякает! Сам бульбаш на волоске сидит.
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Prideman (Lviv)
14.10.2022 в 17:11
Ага, вже 8 місяць справляється. А кількість ракет обмежена. Рано чи пізно вони закінчаться.
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