Лукашенко: Россия справится и без ядерного оружия

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что масштабная атака РФ на Украину 10 октября – это ответ на разрушение Крымского моста.

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Об этом Лукашенко сказал во время интервью американскому телеканалу NBC, сообщает белорусское издание "Белта".

"Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием ответные удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила и очень почтенная.

Но это еще не все, Россия обладает наиболее современными видами оружия и не нужно ядерное оружие. Россия справится и без ядерного оружия. Но возникает вопрос, кому это выгодно?", - сказал он.