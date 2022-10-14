Лукашенко: Россия справится и без ядерного оружия
Бульбофюрер продолжает нести чушь
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Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что масштабная атака РФ на Украину 10 октября – это ответ на разрушение Крымского моста.
Об этом Лукашенко сказал во время интервью американскому телеканалу NBC, сообщает белорусское издание "Белта".
"Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием ответные удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила и очень почтенная.
Но это еще не все, Россия обладает наиболее современными видами оружия и не нужно ядерное оружие. Россия справится и без ядерного оружия. Но возникает вопрос, кому это выгодно?", - сказал он.
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