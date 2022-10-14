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В Минобороны рассказали, когда Украина получит американские ПВО NASAMS

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Об этом рассказал Министр обороны Алексей Резников

В Минобороны рассказали, когда Украина получит американские ПВО NASAMS

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США передадут Украине первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS уже в этом месяце, в октябре. Они помогут усилить нашу противовоздушную оборону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

По словам Резникова, украинские специалисты уже начали обучаться работе с NASAMS.

"Есть решение США о поставках Украине очень известной системы NASAMS, первых нескольких установок, где также проходят обучение специалистов и они тоже будут поставлены именно в этом месяце. Кроме того, принято решение о плюс еще нескольких установках NASAMS", - заявил министр.

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Также министр напомнил, что в октябре Украина получит и системы ПВО IRIS-T от Германии. Наши воины уже постепенно завершают обучение.

Комментируя ситуацию касаемо применения Россией иранских дронов-камикадзе "Шахед", Резников заявил, что Украина разрабатывает системы их подавления. Ряд союзников вовлечены в процесс разработки противодействия БПЛА.

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В статье: война с россией Алексей Резников
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