Путин попытался оправдать мобилизацию и назвал сроки ее завершения
Наверное, это заявление должно подбодрить россиян
Президент РФ Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель.
Об этом сообщают российские СМИ.
"Уже 222 тысячи мужчин мобилизовано из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - заявил Путин.
По словам российского диктатора, что на войне в Украине не хватает одних контрактников ВС РФ. Именно поэтому, требовалось проведение мобилизации в России.
"Держать линию обороны в тысячу сто километров исключительно войсками сформированными из контрактников почти невозможно", - сказал Путин.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков отдельно заявил, что "слова Путина о сроках мобилизации означают, что через 2 недели она завершится".
Напомним, что 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России.
Позже стало известно, что мобилизованные россияне продолжают бунты и отказываться выполнять приказы командования на фоне плохих условий на полигонах.
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