Воздушные силы ВСУ: IRIS-T уже работает на южном направлении
Система уже в работе
фото из свободных источников
Комплекс противовоздушной обороны IRIS-T, которые передала Германия Украине, уже работает на южном направлении.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает LIGA.net.
По его словам, модификации комплекса IRIS-T, которую поставила Украине Германия, в мире еще нет.
"И эта система уже работает в Вооруженных Силах где-то там на южном направлении", – сообщил Игнат.
По его словам, Германия должна быть заинтересована в увеличении производства таких систем и ракет к ним.
"IRIS-T – хорошая система. Она хоть и не дальнобойная, но очень перспективная, и может работать в одном информационном поле с другими такими системами – как NASAMS или Patriot", – рассказал спикер ВС ВСУ.
Он добавил, что NASAMS – это проверенный комплекс, у которого есть авторитет в мире, он стоит на вооружении в 12 странах.
"С этим комплексом, возможно, будет легче относительно его поставок в Украину, потому что они есть, ракеты к ним есть в достаточном количестве у США", – отметил Игнат.
По словам спикера ВС ВСУ, сегодня уже многие страны согласились помочь именно средствами ПВО.
Популярное сейчас
- Классическое, Эль-Классико и матч Ливерпуль - Сити. Расписание футбола на 14 - 16 октября
- Леоненко: Скоро команды будут отказываться играть с Динамо
- Сабо: Не понимаю, зачем Динамо брало новичков. Играют одни и те же
- В Донецкой области на отдельных направлениях россияне останавливают наступление – Генштаб
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
Новости по теме
- 14:34 Украинские Известно, сколько украинская ПВО сбила российских ракет во время пятичасовой утренней тревоги
- 13:05 Украинские Инженеры из Днепра нашли в Shahed-136 чипы Intel. В ВСУ объяснили, почему рф делает ставку на эти дроны
- 12:29 Украинские Есть погибшие. Стали известны последствия ударов по Белой Церкви и Запорожью