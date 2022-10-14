Воздушные силы ВСУ: IRIS-T уже работает на южном направлении

Комплекс противовоздушной обороны IRIS-T, которые передала Германия Украине, уже работает на южном направлении.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает LIGA.net.

По его словам, модификации комплекса IRIS-T, которую поставила Украине Германия, в мире еще нет.

"И эта система уже работает в Вооруженных Силах где-то там на южном направлении", – сообщил Игнат.

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По его словам, Германия должна быть заинтересована в увеличении производства таких систем и ракет к ним.

"IRIS-T – хорошая система. Она хоть и не дальнобойная, но очень перспективная, и может работать в одном информационном поле с другими такими системами – как NASAMS или Patriot", – рассказал спикер ВС ВСУ.

Он добавил, что NASAMS – это проверенный комплекс, у которого есть авторитет в мире, он стоит на вооружении в 12 странах.

"С этим комплексом, возможно, будет легче относительно его поставок в Украину, потому что они есть, ракеты к ним есть в достаточном количестве у США", – отметил Игнат.

По словам спикера ВС ВСУ, сегодня уже многие страны согласились помочь именно средствами ПВО.