Очередная бавовна в Белгороде: горит подстанция, пропал свет

В российском Белгороде произошел о пожаре на подстанции, в части города пропал свет.

Местные телеграм-каналы сообщают о пожаре на подстанции. Известно также, что в части города пропал свет.

В некоторых районах были слышны взрывы, работала ПВО.

В то же время, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт.

"Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", - написал он.