Очередная бавовна в Белгороде: горит подстанция, пропал свет
Вот это поворот
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В российском Белгороде произошел о пожаре на подстанции, в части города пропал свет.
Местные телеграм-каналы сообщают о пожаре на подстанции. Известно также, что в части города пропал свет.
В некоторых районах были слышны взрывы, работала ПВО.
В то же время, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт.
"Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", - написал он.
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