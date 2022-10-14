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Очередная бавовна в Белгороде: горит подстанция, пропал свет

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Вот это поворот

Очередная бавовна в Белгороде: горит подстанция, пропал свет

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Новина українською

В российском Белгороде произошел о пожаре на подстанции, в части города пропал свет.

Местные телеграм-каналы сообщают о пожаре на подстанции. Известно также, что в части города пропал свет.

В некоторых районах были слышны взрывы, работала ПВО.

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В то же время, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт.

"Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", - написал он.

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В статье: война с россией
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