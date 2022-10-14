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Орбан раскритиковал санкции и призвал к мирным переговорам между Украиной и россией

Общие новости
(1 голосов)

Венгерский лидер в своем репертуаре

Орбан раскритиковал санкции и призвал к мирным переговорам между Украиной и россией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что санкции Европейского союза против России провалились и призвал к мирным переговорам между РФ и Украиной.

Об этом он сказал на радио Kossuth Rádió, а текст его выступления опубликован на сайте правительства, сообщает "Европейская правда".

По словам Орбана, существует "лагерь мира", к которому принадлежит и Венгрия, и где решение нынешнего кризиса можно увидеть через мирные переговоры.

"Святейший Отец выступает за мир. Киссинджер выступает за мир. Мы были в Германии, там есть уважаемый философ по имени Хабермас, левый, не из нашего политического сообщества. Но он говорит то же самое, что и мы. Там есть американцы, республиканцы, бизнесмены мирового масштаба. Я чувствую, что голос за прекращение огня, а затем за мирное соглашение после прекращения огня становится сильнее", - сказал он.

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Орбан также заявил, что санкции против России плохо разработаны, а энергетические ограничения - это сомнительный механизм, потому что в мировой истории санкции обычно вводят те, кто имеет доминирующее положение.

"Сейчас в энергетическом секторе сомнительно, что мы имеем доминирующую позицию, потому что мы являемся покупателями, а россияне являются поставщиками", - сказал венгерский премьер.

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В статье: война с россией Виктор Орбан
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Комментарии (7)
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aleks68
14.10.2022 в 21:51
продажная лапотная подстилка. ...... тебе а не переговоры.только после восстановления территориальной целостности Украины,возмещения ущерба и т.д.по списку
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0
0
Prideman (Lviv)
14.10.2022 в 21:45
В мадярів коротка пам'ять...вже забули радянські танки на вулицях Будапешту в 1956...дуже видно хочуть повтору...
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0
0
Prideman (Lviv)
14.10.2022 в 21:44
Цікаво якщо санкції не діють, то чому Пу так хоче їх відміни і всі рос. олігархи?
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0
0
Papaye (Dnipro)
14.10.2022 в 21:43
Принаймні він чесний. Чесно оприлюднює, що заради своєї дупи він готовий відсмоктати пуйлу, а потім ще й підставити йому ту саму дупу.
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0
0
Alex-696 (Немирів)
14.10.2022 в 21:34
орбан, йди на.уй!
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+2
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
14.10.2022 в 21:26
Іди в ...опу!
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+2
-1
Alex-696 (Немирів)
14.10.2022 в 21:34
Перепрошую, мав бути +.
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+1
0

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