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Региональная группировка войск. В Беларусь "в ближайшие дни" приедут российские военные

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Лукашенко продолжает свои маневры

Региональная группировка войск. В Беларусь "в ближайшие дни" приедут российские военные

фото из свободных источников

Новина українською

В генеральном штабе Беларуси сказали, что "в ближайшие дни" в страну приедут войска "российской составляющей региональной группировки войск".

Заместитель начальника генштаба ВС Беларуси по научной работе Виктор Тумар в пятницу, 14 октября, заявил, что с прибывшими военными страны-террориста России проведут "мероприятия боевой подготовки" для "повышения уровня выполнения задач по защите Союзного государства".

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Беларусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что в "региональную группировку" будут входить больше 70 тысяч человек, большинство из которых — беларусские военные: "Нашу армию вы знаете — порядка 70 тыс. человек. Это основа. Ну, я думаю, что 10−15 тыс. от России требовать сейчас не надо. Потому что хватает там проблем других… Поэтому вот сейчас будем исходить из этого".

Накануне командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что в Беларуси находятся до тысячи российских военных, страна-террорист разместила на территории Беларуси шесть российских ударных самолетов, четыре установки ОТРК Искандер, а также 12 ЗРК С-400.

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В статье: Александр Лукашенко война с россией
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