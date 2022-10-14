  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент Таджикистана наехал на Путина: Не относитесь к странам Центральной Азии, как к бывшему СССР
В тренде

Президент Таджикистана наехал на Путина: Не относитесь к странам Центральной Азии, как к бывшему СССР

Общие новости
(1 голосов)

Все больше голосов лают на кремлевского диктатора

Президент Таджикистана наехал на Путина: Не относитесь к странам Центральной Азии, как к бывшему СССР

Новина українською

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал подход российской власти к стратегическим партнерам, малым республикам.

По словам президента, внимания к малым республикам и народам не было как в СССР, так нет и сейчас. 30 лет российская власть Таджикистан не видела.

"Сейчас почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане мы умоляем, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет. На уровне замминистров. Во Таджикистан заслужил, стратегический партнер. У нас обучается 2,5 млн школьников русскому языку. Но из нас сделали, что мы малые народности. Да, нас не 100-200 млн. Но у нас есть история, которую мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы не нищие. У нас богатая страна. Запасов минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева. Металлургическая промышленность, цветная металлургия, драгоценные металлы и даже стратегическое сырье для войны, которого нет в мире. По запасам Таджикистан занимает 1 место. Никого не интересует. Мы всегда уважали нашего главного стратегического партнера, но хотим, чтобы и нас уважали на ровне с африканскими странами", - заявил президент Таджикистана на саммите "Центральная Азия – Россия".

Читайте такжеЗеленский: Окружение Путина – "щенки", они даже не собаки

Он добавил, что 2 млн граждан Таджикистана едут в Россию и через Россию в другие страны - обучаются, лечатся.

"Я к вам обращаюсь, чтобы не было политики по отношению к центральной Азии как в бывшем Советском Союзе. У каждой страны есть свои проблемы, вопросы, традиции и обычаи. Надо найти золотую середину и работать с каждой республикой в отдельности", - добавил Рахмон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
14.10.2022 в 23:31
А у таджиків є воля до свободи?...
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.10.2022 в 22:59
Комплекс рабів, не гавкання...
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде