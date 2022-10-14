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Залужный: Стратегическая инициатива - в наших руках, так что главное не останавливаться

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Обсудили перспективы с командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи

Залужный: Стратегическая инициатива - в наших руках, так что главное не останавливаться

Головнокомандувач ЗСУ

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает главком ВСУ в фейсбуке.

"Обсудили оперативную ситуацию и планы дальнейших действий Сил обороны Украины, а также имеющиеся и потенциальные угрозы со стороны государства-террориста Российской Федерации и Республики Беларусь.

Стратегическая инициатива - в наших руках, так что главное не останавливаться", - говорится в сообщении Залужного.

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Отмечается, что приоритетами ВСУ остаются поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и обретение взаимосовместимости с их вооруженными силами.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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