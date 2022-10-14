Залужный: Стратегическая инициатива - в наших руках, так что главное не останавливаться
Обсудили перспективы с командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи
Головнокомандувач ЗСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
Об этом сообщает главком ВСУ в фейсбуке.
"Обсудили оперативную ситуацию и планы дальнейших действий Сил обороны Украины, а также имеющиеся и потенциальные угрозы со стороны государства-террориста Российской Федерации и Республики Беларусь.
Стратегическая инициатива - в наших руках, так что главное не останавливаться", - говорится в сообщении Залужного.
Отмечается, что приоритетами ВСУ остаются поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и обретение взаимосовместимости с их вооруженными силами.
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