Минай и Верес делят очки, де Дзерби снова проигрывает в АПЛ. Главные новости за 14 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 14-е октября.

Традиционно в пятницу был сыгран первый матч нового тура украинского первенства. И уже в третий раз кряду в нем принимал участие "Верес", правда если до этого команда Вирта была принимающей стороной, то сейчас они отправились в гости к "Минаю". Игра получилась жесткой и неуступчивой, и где-то даже справедливо, что команды в итоге поделили очки. На гол Дахновского в первом тайме, своим точным удар ответил форвард закарпатцев Вишневский. Благодаря ничейному результату "Верес" набрал 11 очков и, даже несмотря на три игры без побед, временно взобрался на четвертое место. "Минай" с шестью балами идет 11-м.

Тем временем в Первой лиге серьезных перемен нет. "Полесье" продолжает идти практически без потерь, после того как в пятницу сумело одолеть на своем поле "Прикарпатье". Команда Калитвинцева решила все вопросы еще до перерыва, забив дважды. По разу отличились Нестеров и Козак. После перерыва гости из Ивано-Франковска попытались вернуться в игру, однако судьба была не на их стороне. Доиграть из-за удаления игру не смог Бучакчийский, а Козак еще и заработал пенальти. Правда удар с точки Будковский реализовать не сумел. Как бы там ни было, "Полесье" имеет в активе 24 бала после восьми туров, уверенно лидируя в свой подгруппе.

Как вы помните, в ноябре состоится главный футбольным турнир планеты - Чемпионат мира. И действующий обладатель трофея, сборная Франции, понесла серьезные потери. Кубок мира пропустит основной опорный полузащитник "трехцветных" Нголо Канте. Хавбек получил травму играя за "Челси", из-за чего пропустил последние полтора месяца. Ожидалось его скорее возвращение, однако настигший рецидив испортил все планы - Канте не будет доступен во время Чемпионата мира и пропустит еще порядка трех месяцев. Отметим, что также под вопросом перед Мундиалем находится другой основной полузащитник французов Поль Погба. Из-за травмы он не играл в новом сезоне за "Ювентус".

Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" наконец-то договорился о новом контракте с талантливым воспитанником. В пятницу официальный сайт "горожан" подтвердил информацию, что Фил Фоден поставил подпись под пятилетним соглашением. О наличии клаусулы ничего не сообщается. Фоден считается одним из главных английских талантов поколения, которого Пеп Гвардиола постепенно интегрировал в составе "горожан". Ныне он считается футболистом основы, поскольку в новом сезоне уже отыграл 13 игр, совершив десять результативных действий (7+3). Всего к 22-м годам за "Сити" он провел 182 игры, забил 52 гола и завоевал 11 трофеев, в том числе четыре золота АПЛ.