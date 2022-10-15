Россияне нанесли ракетный удар по Киевской области

Утром 15 октября российские военные с воздуха атаковали Киевскую область. Об этом ровно в 8 утра сообщил председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба:

“Киевщина!

Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв.

Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги.

Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети”, - говорится в обращении Кулебы.