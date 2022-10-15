Россияне нанесли ракетный удар по Киевской области
В настоящее время идет ликвидация последствий
Ілюстративне фото
Утром 15 октября российские военные с воздуха атаковали Киевскую область. Об этом ровно в 8 утра сообщил председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба:
“Киевщина!
Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв.
Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги.
Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети”, - говорится в обращении Кулебы.
Отметим, что тревога в Киевской области началась в 7:08 и продолжалась около часа. Очевидцы сообщали, что взрыв прогремел за несколько минут до включения сирены оповещения о ракетной атаке.
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