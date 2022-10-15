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Ракеты для HIMARS и броневики. США раскрыли содержание нового пакета помощи для Украины

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Партнеры не прекращают поставки оружия в Украину

Ракеты для HIMARS и броневики. США раскрыли содержание нового пакета помощи для Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Новый пакет оборонной помощи Украине включает дополнительные ракеты к системам HIMARS, десятки тысяч снарядов, а также другое вооружение и технику, необходимые для усиления контрнаступательных возможностей ВСУ. О деталях нового пакета сообщили в министерстве обороны США.

Уточняется, что США передадут Украине ракеты для систем HIMARS, 23 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 высокоточных снарядов этого же калибра, 5 тысяч снарядов для дистанционного минирования против бронированной техники.

Кроме того, в пакет входят 5 тысяч единиц противотанкового оружия, противорадиолокационные ракеты HARMs, более 200 многоцелевых бронеавтомобилей HMMWV, стрелковое оружие и более 2 миллионов патронов, а также медицинские принадлежности.

"Соединенные Штаты уже оказали беспрецедентную помощь Украине в сфере безопасности и продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить необходимую поддержку Украины", - отметили в Пентагоне.

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В статье: США война с россией
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Источник:
Пентагон

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