Ракеты для HIMARS и броневики. США раскрыли содержание нового пакета помощи для Украины

Новый пакет оборонной помощи Украине включает дополнительные ракеты к системам HIMARS, десятки тысяч снарядов, а также другое вооружение и технику, необходимые для усиления контрнаступательных возможностей ВСУ. О деталях нового пакета сообщили в министерстве обороны США.

Уточняется, что США передадут Украине ракеты для систем HIMARS, 23 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 высокоточных снарядов этого же калибра, 5 тысяч снарядов для дистанционного минирования против бронированной техники.

Кроме того, в пакет входят 5 тысяч единиц противотанкового оружия, противорадиолокационные ракеты HARMs, более 200 многоцелевых бронеавтомобилей HMMWV, стрелковое оружие и более 2 миллионов патронов, а также медицинские принадлежности.