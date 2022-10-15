Ракеты для HIMARS и броневики. США раскрыли содержание нового пакета помощи для Украины
Партнеры не прекращают поставки оружия в Украину
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Новый пакет оборонной помощи Украине включает дополнительные ракеты к системам HIMARS, десятки тысяч снарядов, а также другое вооружение и технику, необходимые для усиления контрнаступательных возможностей ВСУ. О деталях нового пакета сообщили в министерстве обороны США.
Уточняется, что США передадут Украине ракеты для систем HIMARS, 23 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 высокоточных снарядов этого же калибра, 5 тысяч снарядов для дистанционного минирования против бронированной техники.
Кроме того, в пакет входят 5 тысяч единиц противотанкового оружия, противорадиолокационные ракеты HARMs, более 200 многоцелевых бронеавтомобилей HMMWV, стрелковое оружие и более 2 миллионов патронов, а также медицинские принадлежности.
"Соединенные Штаты уже оказали беспрецедентную помощь Украине в сфере безопасности и продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить необходимую поддержку Украины", - отметили в Пентагоне.
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