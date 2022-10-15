Украинские специалисты возобновили линию аварийного питания на ЗАЭС
Об этом сообщили в МАГАТЭ
Енергоатом
Украинским специалистам удалось возобновить линию аварийного питания в Запорожскую АЭС. Об этом заявили в МАГАТЭ.
“Украинские инженеры смогли возобновить аварийное питание Запорожской АЭС. Это очень нужный шаг, учитывая, что дважды на прошлой неделе станция теряла доступ к внешнему питанию”, - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ЗАЭС также удалось семью грузовиками доставить горючее, необходимое для работы 20 электрогенераторов. Кроме этого, на ЗАЭС идет подготовка к возобновлению работы реактора №5, а реактор №6 начнут запускать завтра, на что понадобится несколько дней.
"Станция пока имеет достаточно топлива для поддержки работы генераторов в течение по меньшей мере 10 дней в случае, если подача внешнего питания будет прервана", - отметили в МАГАТЭ.
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