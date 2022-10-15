Украинские специалисты возобновили линию аварийного питания на ЗАЭС

Украинским специалистам удалось возобновить линию аварийного питания в Запорожскую АЭС. Об этом заявили в МАГАТЭ.

“Украинские инженеры смогли возобновить аварийное питание Запорожской АЭС. Это очень нужный шаг, учитывая, что дважды на прошлой неделе станция теряла доступ к внешнему питанию”, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ЗАЭС также удалось семью грузовиками доставить горючее, необходимое для работы 20 электрогенераторов. Кроме этого, на ЗАЭС идет подготовка к возобновлению работы реактора №5, а реактор №6 начнут запускать завтра, на что понадобится несколько дней.