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Украинские специалисты возобновили линию аварийного питания на ЗАЭС

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Об этом сообщили в МАГАТЭ

Украинские специалисты возобновили линию аварийного питания на ЗАЭС

Енергоатом

Новина українською

Украинским специалистам удалось возобновить линию аварийного питания в Запорожскую АЭС. Об этом заявили в МАГАТЭ.

“Украинские инженеры смогли возобновить аварийное питание Запорожской АЭС. Это очень нужный шаг, учитывая, что дважды на прошлой неделе станция теряла доступ к внешнему питанию”, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ЗАЭС также удалось семью грузовиками доставить горючее, необходимое для работы 20 электрогенераторов. Кроме этого, на ЗАЭС идет подготовка к возобновлению работы реактора №5, а реактор №6 начнут запускать завтра, на что понадобится несколько дней.

"Станция пока имеет достаточно топлива для поддержки работы генераторов в течение по меньшей мере 10 дней в случае, если подача внешнего питания будет прервана", - отметили в МАГАТЭ.

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В статье: война с россией ЗАЭС
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Источник:
МАГАТЕ

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
15.10.2022 в 09:46
Не словом, а делом
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