За сутки ликвидировано 400 россиян. Генштаб обновил данные потерь оккупантов
Также были уничтожены два вертолета
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные о потерях российской армии в войне против Украины.
За минувшие сутки было ликвидировано 400 оккупантов. Кроме этого были уничтожены 49 единиц техники, в том числе два вертолета.
Добавим, что в сегодняшнем отчете не указано, на каком направлении враг понес наибольшие потери.
В целом с 24 февраля потери российской армии выглядят следующим образом:
- личного состава – около 64700 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2524 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5179 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 1582 (+16) ед,
- РСЗО – 365 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 186 (+0) ед,
- самолетов – 268 (+0) ед,
- вертолетов – 242 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11),
- крылатых ракет ‒ 316 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3951 (+7) ед,
- специальной техники – 142 (+0).
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