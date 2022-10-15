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За сутки ликвидировано 400 россиян. Генштаб обновил данные потерь оккупантов

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Также были уничтожены два вертолета

За сутки ликвидировано 400 россиян. Генштаб обновил данные потерь оккупантов

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные о потерях российской армии в войне против Украины.

За минувшие сутки было ликвидировано 400 оккупантов. Кроме этого были уничтожены 49 единиц техники, в том числе два вертолета.

Добавим, что в сегодняшнем отчете не указано, на каком направлении враг понес наибольшие потери.

В целом с 24 февраля потери российской армии выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 64700 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2524 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5179 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 1582 (+16) ед,
  • РСЗО – 365 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 186 (+0) ед,
  • самолетов – 268 (+0) ед,
  • вертолетов – 242 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11),
  • крылатых ракет ‒ 316 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3951 (+7) ед,
  • специальной техники – 142 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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