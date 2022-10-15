За сутки ликвидировано 400 россиян. Генштаб обновил данные потерь оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные о потерях российской армии в войне против Украины.

За минувшие сутки было ликвидировано 400 оккупантов. Кроме этого были уничтожены 49 единиц техники, в том числе два вертолета.

Добавим, что в сегодняшнем отчете не указано, на каком направлении враг понес наибольшие потери.

В целом с 24 февраля потери российской армии выглядят следующим образом: