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Динамо передало катер украинским военным

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Ему дали оригинальное название

Динамо передало катер украинским военным

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Киевское "Динамо" в День защитников и защитниц Украины подарили ГПСУ катер на воздушной подушке. Об этом "бело-синие" сообщили на своем официальном сайте.

Лично передать ключи и документы украинским защитникам пришли голкиперы Георгий Бущан и Валентин Моргун, нападающий Владислав Супряга и первый вице-президент клуба Виталия Сивков.

Катер был передан Государственной пограничной службе Украины. Транспортное средство решили назвать в честь киевлян - "Динамовец".

“Сегодня – не обычный день, а большой праздник, поэтому я хочу поздравить всех защитников и защитниц нашей страны. Очень рад, что от клуба мы подарили пограничникам этот катер, который будет помогать им защищать нашу страну, в частности, государственные границы. После 24 февраля в жизни каждого из нас все перевернулось. На футбольном поле мы выполняем свою работу, а за его пределами, как и все украинцы, читаем, смотрим новости и переживаем”, – отметил Бущан.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) война с россией
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