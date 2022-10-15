Динамо передало катер украинским военным

Киевское "Динамо" в День защитников и защитниц Украины подарили ГПСУ катер на воздушной подушке. Об этом "бело-синие" сообщили на своем официальном сайте.

Лично передать ключи и документы украинским защитникам пришли голкиперы Георгий Бущан и Валентин Моргун, нападающий Владислав Супряга и первый вице-президент клуба Виталия Сивков.

Катер был передан Государственной пограничной службе Украины. Транспортное средство решили назвать в честь киевлян - "Динамовец".