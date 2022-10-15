Динамо передало катер украинским военным
Ему дали оригинальное название
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Киевское "Динамо" в День защитников и защитниц Украины подарили ГПСУ катер на воздушной подушке. Об этом "бело-синие" сообщили на своем официальном сайте.
Лично передать ключи и документы украинским защитникам пришли голкиперы Георгий Бущан и Валентин Моргун, нападающий Владислав Супряга и первый вице-президент клуба Виталия Сивков.
Катер был передан Государственной пограничной службе Украины. Транспортное средство решили назвать в честь киевлян - "Динамовец".
“Сегодня – не обычный день, а большой праздник, поэтому я хочу поздравить всех защитников и защитниц нашей страны. Очень рад, что от клуба мы подарили пограничникам этот катер, который будет помогать им защищать нашу страну, в частности, государственные границы. После 24 февраля в жизни каждого из нас все перевернулось. На футбольном поле мы выполняем свою работу, а за его пределами, как и все украинцы, читаем, смотрим новости и переживаем”, – отметил Бущан.
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