Киевлян просят уменьшить использование электроэнергии из-за очередного попадания россиян в энергетический объект

Утренняя атака Киевщины, произошедшая 15 октября, не прошла бесследно. Как сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, россияне попали в объект энергетической инфраструктуры.

Жертв среди населения нет, однако Алексей Кулеба, а также заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвали жителей столицы уменьшить в субботу использование электроэнергии в период с 17 до 23 часов.

Таким образом, это поможет снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру и также быстрее восстановить разбомбленный объект.