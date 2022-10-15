Киевлян просят уменьшить использование электроэнергии из-за очередного попадания россиян в энергетический объект
Опять попытка уничтожить инфраструктуру
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Утренняя атака Киевщины, произошедшая 15 октября, не прошла бесследно. Как сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, россияне попали в объект энергетической инфраструктуры.
Жертв среди населения нет, однако Алексей Кулеба, а также заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвали жителей столицы уменьшить в субботу использование электроэнергии в период с 17 до 23 часов.
Таким образом, это поможет снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру и также быстрее восстановить разбомбленный объект.
"Но, если этого совета не соблюсти, будем иметь осложнения и придется снова доставать свечи и получать все сопутствующие с отсутствием электричества последствия", - добавил Тимошенко.
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