Саудовская Аравия выделит Украине гуманитарную помощь в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщает саудовское государственное информационное агентство SPA.

О таком шаге стало известно после переговоров Президента Украины Владимира Зеленского и Преемственного принца Королевства Саудовская Аравия Мухаммада бин Салмана в пятницу.

"Президент также выразил благодарность и благодарность за решение руководства Саудовской Аравии предложить Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи в размере $400 млн, который будет способствовать облегчению страданий украинских граждан на волне кризиса. Он подчеркнул, что эти инициативы по предоставлению гуманитарной помощи являются свидетельством украинского народа, который он никогда не забудет", – отметили в агентстве.

Также Наследный принц подчеркнул приверженность уважению государственного суверенитета Украины и добавил, что голосование Королевства за резолюцию, осуждающее аннексию россией украинских территорий, вытекает из преданности Саудовской Аравии глубоко укоренившимся в Уставе ООН принципам и международном праве.