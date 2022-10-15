Саудовская Аравия выделит Украине гуманитарную помощь в размере 400 миллионов долларов
Жест поддержки с Ближнего Востока
Саудовская Аравия выделит Украине гуманитарную помощь в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщает саудовское государственное информационное агентство SPA.
О таком шаге стало известно после переговоров Президента Украины Владимира Зеленского и Преемственного принца Королевства Саудовская Аравия Мухаммада бин Салмана в пятницу.
"Президент также выразил благодарность и благодарность за решение руководства Саудовской Аравии предложить Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи в размере $400 млн, который будет способствовать облегчению страданий украинских граждан на волне кризиса. Он подчеркнул, что эти инициативы по предоставлению гуманитарной помощи являются свидетельством украинского народа, который он никогда не забудет", – отметили в агентстве.
Также Наследный принц подчеркнул приверженность уважению государственного суверенитета Украины и добавил, что голосование Королевства за резолюцию, осуждающее аннексию россией украинских территорий, вытекает из преданности Саудовской Аравии глубоко укоренившимся в Уставе ООН принципам и международном праве.
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