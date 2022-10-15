Малиновский: Мой контракт действует до лета 2024-го года

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о том, что его контракт с клубом действует до 2024 года.

"Много информации о том, что пишут многое, но на 80 процентов это неправда, начиная с каких-то отношений между футболистом и клубом, футболистом да тренером. Это все неправда. Сколько хочет "Аталанта" - это тоже неправда. Это второй момент.

И третий момент – это то, что о контракте, который там остался до лета, и я буду свободным агентом через год. Это не так, у меня до 2024 года контракт. Вы сами видите, что много ложной информации", - сказал Малиновский.