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Малиновский: Мой контракт действует до лета 2024-го года

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Руслан снял все вопросы

Малиновский: Мой контракт действует до лета 2024-го года

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о том, что его контракт с клубом действует до 2024 года.

"Много информации о том, что пишут многое, но на 80 процентов это неправда, начиная с каких-то отношений между футболистом и клубом, футболистом да тренером. Это все неправда. Сколько хочет "Аталанта" - это тоже неправда. Это второй момент.

И третий момент – это то, что о контракте, который там остался до лета, и я буду свободным агентом через год. Это не так, у меня до 2024 года контракт. Вы сами видите, что много ложной информации", - сказал Малиновский.

Напомним, ранее издание Tuttomercatoweb публиковало информацию о том, что украинец продлил контракт до 2025 года. Портал Transfermarkt утверждает, что соглашение действует до 2023 года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Київський торт

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