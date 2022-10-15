Иван Федоров: ВСУ снова попали в военную базу в Мелитополе

Мэр Мелитополя Иван Федоров поделился информацией о том, что ВСУ атаковали тамошнюю военную базу:

“Прожарка русни в Мелитополе продолжается.

Вчера вечером было громко в районе аэродрома: четыре мощных взрыва с последующей детонацией.

По предварительным данным вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери.

После очереди взрывов российские вывозили оттуда ликвидированную технику. Пусть не покоится с миром, как и сами рашисты”, – написал Федоров.