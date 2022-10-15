Британская разведка: Коррупция и плохая логистика – главные проблемы российской армии в Украине

Повсеместная коррупция и плохая логистика – главные проблемы российской армии, осуществляющей вторжение в Украину. Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, мобилизованные российские резервисты, которые в последние две недели были доставлены в Украину, экипированы еще хуже, чем предыдущие. При этом россиянам приходится самостоятельно покупать снаряжение, несмотря на то, что оно якобы было закуплено министерством обороны рф.

По данным британской разведки, резервисты вынуждены сами обеспечивать себя даже защитой, которая быстро подорожала. Современный бронежилет продается в российских интернет-магазинах по цене 40 тыс. руб. (около $640) по сравнению с примерно 12 тыс. руб. ($190) в апреле.

Между тем, в 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 тыс. комплектов бронежилетов "Ратник", чего достаточно для оснащения сил, дислоцированных сейчас в Украине.