Генштаб: ВСУ сбили шесть БПЛА и один вертолет врага

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 двести тридцать четвертых суток героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов с РСЗО.

Удары противника подверглись объектам и мирным гражданам более 20 населенных пунктов. Среди них – Константиновка, Белогорье, Ивановка, Никополь, Бахмут, Соледар, Яковлевка, Давыдов Брод и Наливайковка.

В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской, Киевской и других областей. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed-136".

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также запуск ударных БПЛА с территории республики беларусь.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Прогресс Черниговской области и Павловка, Дмитровка, Мезеновка, Бачевск, Сосновка Сумской области.

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Гатище, Липцы, Огурцово, Старица, Уды. Также враг задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии;

на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Вишневое, Заречное, Надежда, Первомайское, Терны и Торское;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили. Огневые поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии потерпели более 20 населенных пунктов. В частности, Белогорье, Угледар, Времовка, Железнодорожное, Никольское, Новоукраинка, Нескучное, Орехов, Волшебное и Ольговское.

На Южнобужском направлении огневого воздействия подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил более 60 вылетов БПЛА.

В вооруженных силах российской федерации продолжается работа по поиску возможных вариантов пополнения подразделений, понесших потери в боях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, командиры всех уровней военно-морского флота российской федерации приступили к агитационной работе с личным составом срочной службы по перспективам перехода на контрактную службу.

Военнослужащим предлагаются высокие выплаты, улучшенный социальный пакет и гарантия службы вне линии столкновения.

Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных за мобилизацией. Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения российской федерации, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово на Краматорском направлении, Яковлевка, Берестово, Бахмут, Бахмутское и Опытное на Бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на Авдеевском направлении.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 6 БПЛА и один вертолет врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов. Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели.