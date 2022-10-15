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Зеленский: Общие потери врага только убитыми уже приближаются к 65 тысячам

Общие новости
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Традиционное обращение президента

Зеленский: Общие потери врага только убитыми уже приближаются к 65 тысячам

president.gov.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 15 октября.

"Общие потери врага только убитыми уже приближаются к шестидесяти пяти тысячам. Столько граждан россии отдали свою жизнь за возможность кучки людей в кремле игнорировать реальность.

И после того, как идет российская "могилизация", можно сказать, что и сто тысяч погибших граждан россии не будут побуждать кремль о чем-то задуматься.

Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа – защита санкциями, защита помощью Украины – только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – все это путь к миру.

Ну а гражданам россии, которые не хотят участвовать в этой преступной войне, но которых отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдаются в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжают воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют. Обязательно вернем все свое. Слава Украине!", - рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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