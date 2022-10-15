Илон Маск заявил, что продолжит платить за Starlink для Украины

Хто говорить? Кому говорить?Це надто примітивна байка, яка могла народитися тільки в мозку людини, яка звикла вирішувати свої проблеми конвертами, залишеними у владних кабінетах. Із Маском все і простіше, і складніше. 1 Маск реально мало що тямить в політиці, особливо поза межами США. У кращому випадку його знання світової політики - на рівні пересічного американця, який ще вчора вважав Україну і парашу - одним і тим же. А коли в якійсь галузі знання відсутні, то порожнє місце легко, без фільтрації заповнюється тією інформацією, яка прийшла першою. Просто пригадайте, скільки українців в 2014 році вірили в байки кремля про "звірства" Правого сектора, в те, що "бандерівці" вбивають на Сході російськомовних, в "розпятих хлопчиків", в "смажених снігурів" - і відчуйте себе Маском, 2 Тими днями, коли зявилися ці твіти, Маск спілкувався з Кікіною. Це та швабра, яка збиралася разом з американським екіпажем летіти на МКС кораблем Маска. Вперше в історії. Як гадаєте, вони розмовляли виключно про космос? 3 Ще один кандидат на вкладання в голову Маска рашистських ідей - це адмін його твітер-акаунта, який багато років прожив на москві. От його могли і купити, і завербувати, хоча наврядчи це коштувало 2 млрд. 4 Маск - трампіст, і його твіти багато в чому співпадають з тим, що говорив про рашистсько-українську війну сам Трамп. Особливо це загострилося зараз, напередодні проміжних виборів в США, бо навіть ті республіканці, які завжди підтримували Україну, зараз перед виборами почали гостро критикувати допомогу Україні, що здійснює Байден. 5 За кілька днів до публікації твітів кремль почав відкрито погрожувати Маску збиттям його супутників Старлінк через те, що ними користуються ЗСУ. 6 Відкритих публікацій про це не було, але за опосередкованими ознаками "попросити" Маска оприлюднити "мирний план" міг Китай. Він офіційно тримає нейтралітет, бо боїться санкцій США, але таємно допомагає параші. Швидше за все так звані "іранські безпілотники" виготовляються в Таджикістані під китайським керівництвом. А Маск зараз дуже залежний від Китаю, бо до 45% усіх Тесл виробляється наразі саме на китайській Гігафабриці. Маск також залежний від китайського літію та китайських чіпів, і тому ще до великої війни в Україні він говорив надто багато компліментів комуністичному режиму Сі Дзень Піна. Можна навести ще кілька аргументів, але думаю, що китайська Гігафабрика коштує значно більше 2 млрд., а збиття кількох супутників Маска у разі початку неконтрольованої ланцюгової реакції саморуйнації всієї системи обломками від власних супутників значно вагоміше для Маска, ніж якісь смішні гроші.