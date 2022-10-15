Илон Маск заявил, что продолжит платить за Starlink для Украины
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Getty Images / Global Images Ukraine
Похоже, что эпопея со странными заявлениями Илона Маска и финансированием Starlink подошла к своему концу.
В своем твиттере Илон Маск заявил, продолжит оказывать помощь Украине из собственных средств.
"К черту это… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы будем просто продолжать бесплатно финансировать украинское правительство", - написал Маск.
Ранее Илон Макс заявлял, что его компания больше не может обеспечивать работу станций Starlink для Украины на безвозмездной основе. Маск обратился к Пентагону с просьбой покрыть расходы. Также в истории был замешан словесный конфликт с экс-послом Украины в Германии Мельником, нагрубившим Маску в ответ на его предложения по "мирному плану" для Украины. Тогда, напомним, Маск призвал отдать Крым россии, а на захваченных территориях 2022 года провести новый референдум под наблюдением ООН.
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