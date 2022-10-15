Якобы террористический акт. На полигоне в Белгороде мобилизованные устроили массовую перестрелку
Много погибших и раненых
МО рф сообщило, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области случилась перестрелка.
В результате 11 человек погибли, а 15 с ранениями различной тяжести были госпитализированы.
Пропагандистские СМИ, в частности РИА Новости, сообщают, что стреляли не мобилизованные, а якобы "двумя гражданами одной из стран СНГ был совершён террористический акт".
"Во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. Ответным огнем двое террористов уничтожены", - говорится в сообщении МО рф.
Данные о погибших расходятся. Также есть информация, что третий стрелок скрылся.
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