Якобы террористический акт. На полигоне в Белгороде мобилизованные устроили массовую перестрелку

МО рф сообщило, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области случилась перестрелка.

В результате 11 человек погибли, а 15 с ранениями различной тяжести были госпитализированы.

Пропагандистские СМИ, в частности РИА Новости, сообщают, что стреляли не мобилизованные, а якобы "двумя гражданами одной из стран СНГ был совершён террористический акт".

"Во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. Ответным огнем двое террористов уничтожены", - говорится в сообщении МО рф.

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Данные о погибших расходятся. Также есть информация, что третий стрелок скрылся.