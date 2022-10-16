В админздании Донецка прогремели взрывы
Снова недобросовестное курение сигарет?
Фото з відкритих джерел
Утро 16 октября выдалось очень горячим для Донецка, ведь в тамошней мэрии раздалось несколько взрывов. Это подтверждают видео и фото с места событий.
Очевидцы сообщают, что по прилету сразу начался пожар. После этого раздался еще один, меньший взрыв.
На данный момент оккупационные власти не сообщили о раненых или погибших в результате прилетов.
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