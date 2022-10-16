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В админздании Донецка прогремели взрывы

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Снова недобросовестное курение сигарет?

В админздании Донецка прогремели взрывы

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Утро 16 октября выдалось очень горячим для Донецка, ведь в тамошней мэрии раздалось несколько взрывов. Это подтверждают видео и фото с места событий.

Очевидцы сообщают, что по прилету сразу начался пожар. После этого раздался еще один, меньший взрыв.

На данный момент оккупационные власти не сообщили о раненых или погибших в результате прилетов.

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В статье: война с россией
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