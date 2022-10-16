В админздании Донецка прогремели взрывы

Утро 16 октября выдалось очень горячим для Донецка, ведь в тамошней мэрии раздалось несколько взрывов. Это подтверждают видео и фото с места событий.

Очевидцы сообщают, что по прилету сразу начался пожар. После этого раздался еще один, меньший взрыв.

На данный момент оккупационные власти не сообщили о раненых или погибших в результате прилетов.